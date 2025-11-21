Chetumal, Quintana Roo.— En un ambiente de fiesta cívica y profunda identidad nacional, la capital del estado celebró este 20 de noviembre el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, con un desfile que reunió a miles de familias quintanarroenses a lo largo del bulevar Bahía.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la ceremonia desde las gradas oficiales, acompañada por autoridades civiles, militares y educativas, en un evento que destacó por su organización, participación y vocación comunitaria.

El desfile cívico-militar estuvo integrado por 54 contingentes, entre instituciones educativas, corporaciones de seguridad, agrupaciones deportivas, organizaciones civiles y elementos de las Fuerzas Armadas. Durante más de hora y media, los asistentes disfrutaron de exhibiciones de gimnasia, tablas rítmicas, bailables, demostraciones deportivas y el tradicional número ecuestre de una escaramuza charra.

La ruta inició en el cruce del bulevar Bahía con Calzada Veracruz y concluyó frente al Palacio de Gobierno, donde miles de espectadores se congregaron para presenciar el cierre del evento.

Autoridades señalaron que esta conmemoración refuerza los valores de unidad, memoria histórica y participación ciudadana, subrayando la importancia de mantener vivas las tradiciones cívicas que fortalecen la identidad del estado.

La celebración se desarrolló sin incidentes, bajo un operativo de seguridad bien coordinado que garantizó la movilidad y tranquilidad de los asistentes.

El acto concluyó con un ambiente de orgullo colectivo, consolidándose como una de las fechas cívicas más significativas para Quintana Roo y reafirmando el compromiso del gobierno estatal con la promoción de la cultura, la historia y la participación del pueblo.