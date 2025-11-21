Cancún, Q. Roo.— Con un mensaje claro sobre la urgencia de atender, con eficiencia y sensibilidad, los casos de personas no localizadas, la presidenta municipal Ana Paty Peralta encabezó la entrega de un robusto paquete de equipamiento tecnológico, operativo y vehicular al Agrupamiento Especializado en Búsqueda de Personas No Localizadas de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT).

El municipio de Benito Juárez es el único en Quintana Roo que cuenta con un grupo especializado de este tipo, con protocolos propios, personal capacitado y un modelo operativo que trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Herramientas para buscar mejor y más rápido

Durante la ceremonia, realizada este 20 de noviembre, la alcaldesa destacó la importancia de dotar a los cuerpos especializados de herramientas modernas que permitan agilizar la localización de personas desaparecidas.

“Hoy entregamos dos vehículos, dos motocicletas, uniformes, chalecos, cascos, guantes, caretas, un dron y más de 200 herramientas de trabajo. Es mucho más que equipamiento: son instrumentos para actuar más rápido, para buscar mejor y para encontrar antes. Son herramientas para que más familias puedan reencontrarse”, afirmó.

Resultados que hablan por sí mismos

Ana Paty Peralta resaltó que el agrupamiento ha demostrado un desempeño ejemplar desde su creación, con una efectividad del 90%.

Tan solo en el último año, este equipo ha logrado localizar a mil 367 personas, muchas de ellas incluso antes de que se emitieran las fichas oficiales de búsqueda.

Estos resultados, subrayó la alcaldesa, son fruto de un trabajo profesional, humano y coordinado, que refleja el compromiso institucional por atender una de las problemáticas más sensibles del municipio.

Un paso firme hacia la profesionalización

La presidenta municipal reiteró que su administración está enfocada en consolidar cuerpos operativos altamente preparados y equipados con tecnología de última generación, con el objetivo de dar respuestas rápidas, seguras y efectivas.

Destacó que esta entrega marca un avance significativo en la profesionalización del personal que trabaja en la búsqueda de personas, un área prioritaria que exige precisión, empatía y coordinación.

Presencia institucional y respaldo estatal

En representación de la gobernadora Mara Lezama, asistió Francisco Carrillo Flores, secretario Social e Interinstitucional en la Zona Norte, quien acompañó de manera simbólica a la alcaldesa en la entrega de parte del equipamiento.

También estuvieron presentes el titular de la SSCyT, Jaime Padilla Barrientos; el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández; el síndico municipal Miguel Ángel Centeno Cortez; el contralor municipal Hilario Timoteo Gutiérrez Valasis; y la regidora Susana Andrea Dzib González, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Policía Preventiva, Tránsito, Bomberos y Protección Civil.

Con esta acción, el municipio de Benito Juárez consolida su liderazgo estatal en estrategias de búsqueda y atención a personas no localizadas, al tiempo que fortalece la confianza ciudadana en sus instituciones de seguridad.