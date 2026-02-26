Playa del Carmen, Quintana Roo.— Playa del Carmen se consolidó hoy como punto estratégico internacional en prevención y respuesta ante desastres, con la inauguración del Primer Congreso Internacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado y la gobernadora Mara Lezama.

El encuentro reúne a representantes de 13 países, 27 estados de la República y autoridades de los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo el intercambio global de buenas prácticas y la cooperación en gestión integral del riesgo. Más de 750 especialistas participan en el foro que se desarrolla del 25 al 27 de febrero en el Teatro de la Ciudad Xaman Há.

Durante su mensaje de bienvenida, Estefanía Mercado destacó que la prevención es una responsabilidad ética y permanente, especialmente en un municipio con más de 333 mil habitantes, millones de visitantes al año y un crecimiento urbano acelerado. Subrayó que la protección civil exige planeación, coordinación e inversión constante, pues “hablar de protección civil es hablar de salvar vidas”.

La gobernadora Mara Lezama reconoció el papel central de Playa del Carmen y de Quintana Roo en la agenda nacional de gestión de riesgos, enfatizando que los desastres ya no son hechos aislados y que el cambio climático obliga a fortalecer instituciones, protocolos y cooperación internacional. Agradeció el trabajo conjunto con las fuerzas federales, así como el respaldo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum ante contingencias climáticas recientes.

A nombre de los ponentes, Mariano Katase Ruiz destacó que este congreso es un espacio estratégico de diálogo entre gobiernos, academia, sociedad civil y especialistas internacionales, donde el Marco de Sendai y la cooperación latinoamericana fortalecen la cultura de prevención y la resiliencia.

Asisten autoridades de los poderes Legislativo y Judicial, fuerzas armadas, cuerpos de emergencia y organismos académicos como el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Con este congreso, Playa del Carmen reafirma su liderazgo nacional e internacional en gestión integral del riesgo, avanzando hacia una ciudad más preparada, resiliente y segura para residentes y visitantes.