Chetumal, Quintana Roo.– La XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó la minuta de reforma al artículo 123 de la Constitución Federal para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Renán Sánchez Tajonar, destacó que esta reforma representa un avance fundamental en la defensa de los derechos laborales:

“Es un paso histórico en favor de las y los trabajadores, de la base que sostiene a este país y que merece mejores condiciones, más tiempo con sus familias y mayor bienestar”, expresó.

La reducción se aplicará de manera gradual, disminuyendo dos horas por año hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030, sin afectar salarios ni prestaciones. El objetivo es mejorar la calidad de vida de alrededor de 13 millones de personas trabajadoras en todo México.

Durante la sesión, diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas manifestaron su respaldo a la reforma, resaltando que alinea al país con estándares laborales internacionales y fortalece un modelo económico más humano y equitativo.

Con este aval, Quintana Roo se suma al bloque de congresos estatales que impulsan la consolidación de esta reforma histórica a nivel nacional.