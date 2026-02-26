Cancún, Q. R.– Cancún dio un paso histórico en la profesionalización de sus corporaciones de seguridad con el arranque de la Certificación Policial Ciudadana (CERTIPOL), un proceso encabezado por la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, con el objetivo de construir la primera policía certificada de la ciudad y cerrar espacios a la corrupción.

“Hoy damos un paso decisivo en la transformación de nuestra policía. Hablamos de cambios de fondo, estructurales, para renovar la institución desde sus bases y dejar un legado duradero para Cancún”, afirmó la alcaldesa durante el evento celebrado en la explanada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito.

Peralta recordó que desde el inicio de su gestión se planteó una reestructuración total de la corporación: incremento de patrullas, uniformes dignos, mejor tecnología, capacitación continua, una Academia certificada tipo A y la homologación salarial. Ahora, con CERTIPOL, todos estos avances se integrarán bajo un modelo profesional con procesos claros, medibles y transparentes.

“CERTIPOL significa eliminar la improvisación. Significa que cada policía sabrá exactamente qué hacer y cómo hacerlo. La actuación será profesional, ordenada y consistente. El objetivo es claro: fortalecer la confianza de la gente, que se construye todos los días”, dijo.

La Presidenta Municipal también destacó que la certificación permitirá dignificar la labor policial, fortalecer el orgullo institucional y demostrar con estándares verificables el trabajo que realizan. “Cancún merece una policía fuerte, profesional y humana. Estoy segura que juntos vamos a dejar la mejor policía de la historia de Cancún”, agregó.

Miguel Garza Flores, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE), explicó que CERTIPOL operará con 55 estándares profesionales basados en buenas prácticas de otros estados y países. Estos se agrupan en siete categorías que abarcan desde desarrollo y reclutamiento policial, hasta responsabilidad institucional. Además, se integrará un comité ciudadano que realizará auditorías sociales para verificar el cumplimiento.

Por su parte, el secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Jaime Padilla Barrientos, aseguró que este proceso permitirá avanzar hacia una policía más profesional, confiable y orientada a un modelo de auténtica proximidad ciudadana, escuchando, acompañando y actuando con estricto respeto a los derechos humanos.

Asimismo, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, Adrián Martínez Ortega, en representación de la Gobernadora Mara Lezama, reafirmó el compromiso de trabajar con los 11 municipios para dignificar a todas las corporaciones policiales del estado.

Como cierre del evento, autoridades, representantes de cámaras empresariales y organismos civiles firmaron una carta solidaria para la construcción de confianza y la transformación policial. El documento establece cinco acciones clave: modelo de proximidad; evaluación externa e independiente; implementación de estándares y buenas prácticas; atención de factores sociales; y fortalecimiento de la colaboración interinstitucional.

Con el inicio de CERTIPOL, Cancún avanza hacia un modelo policial moderno, transparente y alineado a estándares nacionales e internacionales, con la meta de consolidar una corporación confiable, cercana y profesional al servicio de la ciudadanía.