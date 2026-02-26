Cancún, Q. Roo., 25 de febrero de 2026.– Quintana Roo reforzó su compromiso con la atención de las causas profundas de la desigualdad durante una reunión de planificación encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada por autoridades estatales y federales dedicadas al bienestar social.

En un encuentro marcado por un enfoque humano y territorial, Lezama destacó que el rápido crecimiento del estado, su diversidad social y su condición fronteriza demandan políticas públicas que atiendan no solo los efectos, sino los orígenes de la violencia, la inseguridad y el deterioro urbano.

“La desigualdad es el punto de partida de muchas problemáticas. Crecimiento económico sin justicia social no sirve a la gente; debemos construir prosperidad compartida”, afirmó la mandataria estatal, subrayando que la estrategia busca intervenir directamente en comunidades con mayores rezagos mediante acciones de salud, educación, cultura, empleo y bienestar familiar.

Mara Lezama describió a Quintana Roo como un territorio dinámico, multicultural y en constante expansión, factores que hacen indispensable trabajar desde la raíz: fortalecer el tejido social, recuperar espacios públicos y acompañar a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y familias que enfrentan condiciones de desigualdad estructural.

En el encuentro también participó la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, quien resaltó que el enfoque central será la atención comunitaria directa. Anunció que se abrirán nuevos centros DIF Pilares en Cancún, Playa del Carmen y Tulum para acercar servicios, orientación y programas a quienes más lo necesitan.

Las autoridades federales presentes destacaron la disposición de Quintana Roo para sumarse a un modelo integral que prioriza el bienestar, la cohesión social y la recuperación comunitaria mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La reunión concluyó con acuerdos para reforzar intervenciones territoriales en zonas urbanas y semiurbanas del estado, bajo la premisa de que atender las causas estructurales es el camino para construir una paz sostenible, un entorno más justo y una sociedad donde la prosperidad alcance a todas y todos.