Playa del Carmen, Quintana Roo.— Con el compromiso de consolidar un desarrollo económico sostenible y equitativo, el Gobierno de Playa del Carmen que encabeza la presidenta municipal Estefanía Mercado participó en el lanzamiento del programa Mi Pyme Coparmex, una iniciativa que busca fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas el motor productivo de la región.

El evento, llevado a cabo en el salón Leona Vicario del nuevo Palacio Municipal, reunió a representantes empresariales, emprendedores, cámaras, asociaciones y miembros de la Escuela de Negocios de Playa del Carmen, marcando un paso decisivo hacia un modelo de colaboración público-privada en beneficio del crecimiento económico local.

Durante la ceremonia protocolaria estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Paul Carrillo de Cáceres; la presidenta de Coparmex Riviera Maya, Sugey Prieto Torres; el secretario municipal de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Antón Bojórquez; y la coordinadora del programa Mi Pyme Coparmex, Estefanía Hellrox.

En representación del gobierno municipal, Antón Bojórquez destacó que la administración de Estefanía Mercado impulsa una política económica con enfoque social, donde cada inversión debe traducirse en bienestar directo para las familias y en mejores oportunidades laborales.

“El gobierno municipal es aliado permanente de quienes se atreven a emprender; impulsamos iniciativas que fortalecen la prosperidad compartida”, afirmó.

Por su parte, Coparmex Riviera Maya resaltó que el 99% de las empresas del país son Mipymes, por lo que fortalecerlas es fundamental para la estabilidad regional y el crecimiento económico. Mi Pyme Coparmex ofrece diagnóstico empresarial, acompañamiento técnico y un consejo consultivo especializado para que los negocios evolucionen con orden, visión estratégica y estándares competitivos.

La coordinadora del programa, Estefanía Hellrox, detalló que el proyecto contempla tres rutas de profesionalización —fundamentos empresariales, gestión estructurada y empresas referentes— además de acciones transversales en capacitación, vinculación, beneficios institucionales y proyección nacional. En la prueba piloto participaron 42 empresas, lo que permitió identificar áreas de oportunidad clave, especialmente en tecnología y recursos humanos.

El secretario estatal Paul Carrillo destacó que Playa del Carmen se ha consolidado como líder en generación de empleo formal en Quintana Roo, con cerca de tres mil nuevos empleos registrados en lo que va del año, lo que refleja la confianza empresarial y el impacto positivo de la coordinación entre el gobierno municipal, el estado y el sector productivo.

Subrayó que este crecimiento exige fortalecer a las Mipymes, brindándoles herramientas, acompañamiento y condiciones óptimas para garantizar su competitividad y permanencia en el mercado.

Durante el evento se reconoció a las empresas participantes del piloto y se entregaron distintivos a aquellas que alcanzaron niveles avanzados de madurez empresarial, consolidando un entorno económico más sólido y resiliente en Playa del Carmen.

El lanzamiento del programa y la firma del convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado ratifican la alianza entre gobierno y sector empresarial para impulsar el crecimiento ordenado, la productividad y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el municipio.