Cancún, Quintana Roo.— En un esfuerzo por consolidar un municipio más seguro, cercano y participativo, la Presidenta Municipal Ana Paty Peralta encabezó la instalación de un nuevo Comité de Paz en la Supermanzana 3, reafirmando su compromiso con un modelo de gobierno donde la ciudadanía es protagonista en la construcción de paz.

La Alcaldesa destacó que recuperar la confianza en las instituciones de seguridad requiere un trabajo conjunto y permanente entre el gobierno y la comunidad. Señaló que escuchar a la gente, caminar sus calles y atender las causas que generan inseguridad son acciones que permiten gobernar de manera diferente, alineadas a la visión del gobierno federal.

Peralta agradeció a las y los vecinos su participación activa y su disposición para organizarse, alzar la mano y convertirse en parte del esfuerzo colectivo por transformar Cancún. “La paz no se decreta; se construye todos los días con la gente, en comunidad y en territorio”, afirmó.

La Presidenta Municipal recordó que este modelo de Comités de Paz apenas inicia, pero la meta es ambiciosa: más de 600 comités en todo el municipio, diseñados para mejorar la percepción ciudadana sobre las fuerzas de seguridad, fomentar la participación barrial y fortalecer el tejido social. Con ello, se busca integrar un solo equipo entre ciudadanía y autoridades.

Asimismo, Ana Paty Peralta informó que dará seguimiento puntual y supervisión continua a cada uno de los comités instalados, asegurando que sus iniciativas se implementen de manera ordenada, transparente y con beneficios reales para todas y todos los habitantes.

Durante la jornada, se presentaron los elementos policiales asignados a la zona y se contó con la participación de Marisol Sendo Rodríguez, directora general del DIF Benito Juárez, quien fungirá como enlace institucional y acompañará el cumplimiento de los acuerdos. Las y los vecinos formalizaron el Comité de Paz mediante la firma del acta correspondiente, cerrando la actividad con un diálogo abierto y productivo.

Con estas acciones, el gobierno municipal continúa apostando por un Cancún de paz, donde la colaboración ciudadana y el compromiso institucional se convierten en el motor principal para mejorar la seguridad y la convivencia comunitaria.