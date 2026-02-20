Cancún, Quintana Roo.— En un mensaje dirigido a la militancia y a la estructura política de Morena en el estado, Jorge Sanén, Presidente del Consejo Estatal del partido, afirmó que la unidad interna y la defensa del proyecto de nación deben mantenerse como la brújula principal del movimiento en Quintana Roo, por encima de cualquier coyuntura o interés electoral rumbo al 2027.

Sanén sostuvo que las decisiones estratégicas del movimiento deben asumirse desde la institucionalidad, no como simples trámites electorales. Subrayó que Morena se ha caracterizado por construir consensos y poner siempre primero al pueblo.

“El proyecto de nación está por encima de intereses personales. Morena se fortalece cuando hay cohesión, diálogo y compromiso con el pueblo”, puntualizó.

El dirigente también reconoció el liderazgo de Johana Acosta, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, y destacó la unidad alrededor de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la gobernadora Mara Lezama, cuyos resultados —dijo— han sido “históricos para el pueblo de Quintana Roo”.

Sanén informó que la estructura de Morena en el estado se encuentra más sólida que nunca, con más de 200 mil militantes activos, mientras que a nivel nacional el movimiento supera los 12 millones de afiliados y cuenta con más de mil comités seccionales funcionando en territorio, consolidando su presencia en todas las regiones del país.

Finalmente, el Presidente del Consejo Estatal reiteró su compromiso con la continuidad y fortalecimiento del movimiento desde su responsabilidad como Presidente del Grupo Legislativo, asegurando que la prioridad seguirá siendo consolidar la transformación de Quintana Roo mediante estabilidad política, organización territorial y coordinación institucional.