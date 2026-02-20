En el marco del Día del Ejército Mexicano, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó un emotivo reconocimiento público a las Fuerzas Armadas, destacando su papel esencial en la seguridad, el desarrollo y la transformación profunda de Quintana Roo, un estado estratégico para el turismo internacional y la frontera sur del país.

Durante la ceremonia realizada en Isla Mujeres, la mandataria subrayó que tanto el Ejército como la Marina han sido actores clave en la protección de costas, carreteras y zonas turísticas, al tiempo que han impulsado obras de infraestructura que están redefiniendo el futuro de la región.

Entre los proyectos emblemáticos señaló la participación del Ejército en la construcción del Tren Maya, obra que ha fortalecido la conectividad regional y generado nuevas oportunidades para comunidades tradicionalmente rezagadas. También reconoció la labor de ingenieros militares en el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Tulum y en la creación de hoteles vinculados al propio Tren Maya, contribuyendo a diversificar la oferta turística del Caribe Mexicano.

Mara Lezama destacó que la labor castrense va más allá de lo operativo: en fenómenos naturales como huracanes e inundaciones, los elementos activan el Plan DN-III-E, brindando apoyo directo a la población mediante cocinas comunitarias, reparto de víveres, remoción de escombros y restablecimiento de servicios esenciales. “Quintana Roo es frontera y es Caribe; ahí está nuestro Ejército, cuidándonos, resguardándonos y defendiéndonos”, enfatizó.

La gobernadora sostuvo que la coordinación estrecha con las Fuerzas Armadas ha permitido fortalecer la paz social, mejorar la seguridad ciudadana y consolidar grandes proyectos que impulsan el bienestar y la prosperidad de las familias quintanarroenses.

El evento contó con la presencia de mandos militares, autoridades estatales y municipales, así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial, en un mensaje de unidad institucional en favor de un Quintana Roo más seguro, moderno y próspero.