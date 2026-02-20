El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Renán Sánchez Tajonar, fortaleció su presencia política y se proyectó como un contendiente serio rumbo a la Presidencia Municipal de Cozumel al acompañar a la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante la ceremonia del CXIII Aniversario de la creación del Ejército Mexicano, realizada en Isla Mujeres.

Como parte de las actividades de “Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Fidel Mondragón Rivero, asumió la Comandancia de la 34ª Zona Militar, acto presenciado por autoridades civiles y militares en un ambiente de coordinación institucional.

En su participación, Sánchez Tajonar destacó la labor del Ejército como pilar de la estabilidad y la seguridad en Quintana Roo, subrayando su cercanía con la ciudadanía y su papel estratégico en momentos de riesgo, emergencias y desastres naturales.

“El Ejército Mexicano es una institución sólida, cercana al pueblo y fundamental para la tranquilidad de nuestras familias. Su disciplina y vocación de servicio son ejemplo para todas y todos”, afirmó.

El legislador resaltó que, cuando las comunidades enfrentan contingencias, las Fuerzas Armadas están presentes con prontitud y un profundo sentido humano, lo que fortalece la confianza de la población.

Sánchez Tajonar reiteró además que desde el Congreso del Estado existe un compromiso firme para trabajar en unidad con las instituciones encargadas de garantizar la paz, reconociendo la importancia de apoyar su labor para el desarrollo del estado.

Su presencia junto a la titular del Ejecutivo estatal y su mensaje de unidad lo colocan como una figura política con liderazgo, visión y capacidad de articulación, atributos que lo proyectan como un serio aspirante a encabezar el futuro gobierno de Cozumel.

El tono institucional, el reconocimiento a las Fuerzas Armadas y su alineación con la agenda estatal consolidan su perfil rumbo al próximo proceso electoral en la isla.