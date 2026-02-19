Playa del Carmen, Quintana Roo.— Con un mensaje firme y directo, la presidenta municipal Estefanía Mercado puso en marcha la Brigada Interinstitucional de Protección Animal, una estrategia operativa inédita en Playa del Carmen que establece cero tolerancia al maltrato animal y fortalece la intervención inmediata ante cualquier caso de violencia contra animales domésticos o fauna silvestre.

Desde la explanada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, la alcaldesa dejó en claro que en el municipio “no habrá espacio para la impunidad cuando se trate de proteger a quienes no tienen voz”. Subrayó que esta brigada nace para rescatar, proteger y actuar, en coordinación con Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Medio Ambiente.

La nueva brigada contará con un protocolo de respuesta inmediata, diseñado para atender situaciones como animales lesionados, violencia directa, negligencia extrema, privación de alimento o agua, confinamiento insalubre y cualquier riesgo inminente de muerte. El equipo operativo estará conformado por inspectores ambientales, personal de Control Animal y elementos de Seguridad Ciudadana, bajo la normatividad vigente en Quintana Roo.

Mercado enfatizó que la brigada tendrá presencia activa en colonias, playas y espacios públicos, además de vigilar reportes en redes sociales para fortalecer la cultura de la denuncia. “Cada rescate será informado y cada vida contará”, afirmó.

La estrategia no solo prioriza sanciones, sino también orientación, mediación y prevención, con el objetivo de consolidar una cultura de respeto, tenencia responsable y bienestar animal como parte central de las políticas públicas municipales.

“En Playa del Carmen quien maltrate a un animal no tendrá impunidad; se enfrentará a un gobierno firme y comprometido con quienes no tienen voz”, sentenció la presidenta municipal.

En el arranque participaron el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Carlos Montesinos; la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Kandy Mendoza; y el secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, quienes respaldaron la iniciativa que coloca a Playa del Carmen como referente estatal en protección animal.