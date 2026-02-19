Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Un hecho violento con posible trasfondo político estremeció la capital tamaulipeca: Héctor Rubén Hernández Vázquez, chofer y colaborador cercano del magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón, fue asesinado a balazos durante el fin de semana mientras visitaba su estado natal.

La víctima recibió al menos dos impactos de arma de fuego en el abdomen, lo que le causó la muerte de manera casi inmediata. El ataque ocurrió en calles de la ciudad, sin que hasta ahora exista claridad sobre el móvil del homicidio.

¿Asalto o ataque dirigido?

Las primeras versiones apuntan a un posible intento de asalto; sin embargo, las circunstancias del crimen han encendido alertas, pues no se descarta que pudiera tratarse de un ataque dirigido debido al rol del conductor dentro del equipo del magistrado federal.

El magistrado Reyes Rodríguez había regresado a la Ciudad de México tras un compromiso académico, mientras Hernández Vázquez viajó a Tamaulipas para pasar el fin de semana. Horas después, fue ejecutado.

Trayectoria ligada a seguridad

Hernández Vázquez contaba con formación y experiencia en seguridad: trabajó como escolta en la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas entre 2001 y 2015, y posteriormente en el sector privado antes de incorporarse al equipo del magistrado, con quien mantenía casi 10 años de relación laboral.

Investigación en curso

La Fiscalía estatal recaba testimonios e indicios para determinar si el crimen está relacionado con su actividad profesional o si se trató de un hecho delictivo común. Hasta el momento no hay detenidos.

El asesinato de un colaborador de un alto funcionario electoral vuelve a exhibir la crisis de violencia en Tamaulipas y plantea serias dudas sobre la seguridad de quienes trabajan en ámbitos jurisdiccionales sensibles.