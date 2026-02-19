Cancún, Quintana Roo.— Entre aplausos, porras y el grito de “¡sí se pudo!”, vecinos de la Supermanzana 103 recibieron a la alcaldesa Ana Paty Peralta, quien acudió a inaugurar la pavimentación de la calle 36, una obra esperada por más de 35 años y que hoy se convierte en realidad.

“Hoy venimos a decirles: palabra cumplida. Ese es nuestro compromiso: hablar con verdad, con honestidad y de frente”, expresó la presidenta municipal ante los habitantes que durante décadas solicitaron esta vialidad.

La obra forma parte del programa de infraestructura más grande en la historia del municipio, impulsado por el Gobierno de Cancún para atender rezagos estructurales en colonias olvidadas. En este caso, la propia ciudadanía solicitó la intervención y hoy recibe un resultado tangible que mejora su movilidad y seguridad.

Una obra completa y de alto impacto social

La secretaria municipal de Obras Públicas y Servicios, Samantha Hernández Cardeña, explicó que la pavimentación no se había concretado en décadas porque la zona no estaba municipalizada. Ahora, con una inversión superior a 15 millones de pesos, proveniente del FAISMUN, la vialidad se entrega totalmente renovada.

Los trabajos incluyeron:

5,106 m² de pavimentación nueva

Señalética vertical y horizontal

Límite de velocidad de 40 km/h

Red de alumbrado público

Banquetas laterales

Línea podotáctil

16 rampas inclusivas

Compromiso con el pueblo cancunense

“Estamos cumpliendo con nuestra palabra: transformar la calle 36 y seguir trabajando todos los días para mejorar la calidad de vida de las y los cancunenses”, afirmó Ana Paty Peralta, quien reiteró que su administración destina los recursos directamente al pueblo y a las colonias que más lo necesitan.

Participación ciudadana

En el evento también estuvieron presentes integrantes del Comité de Obra y de Comités Vecinales, así como funcionarios municipales, quienes acompañaron la entrega formal de la vialidad que marca un nuevo capítulo para la SM 103.

La pavimentación de la calle 36 simboliza no solo la mejora de una vialidad, sino el cumplimiento de un reclamo histórico y la consolidación de un gobierno que responde con hechos.