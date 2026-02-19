Tulum, Quintana Roo.— La construcción del nuevo Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) en Tulum alcanzó un 70 % de progreso, consolidándose como una de las obras más relevantes para fortalecer la seguridad pública y la atención a emergencias en el municipio. La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el presidente municipal Diego Castañón Trejo encabezaron la supervisión de los trabajos, destacando su impacto directo en la protección ciudadana.

La obra, con una inversión superior a 38 millones de pesos provenientes de fondos municipales y estatales, integrará en un solo complejo a corporaciones clave como Seguridad Pública, Fiscalía, Cruz Roja, Bomberos, Guardia Nacional, Marina, Ejército, Protección Civil y los servicios del 911 y 089. El objetivo es mejorar la coordinación operativa y garantizar respuestas más rápidas y efectivas ante situaciones de riesgo.

Durante el recorrido, las autoridades señalaron que el edificio se construye con estructura reforzada de alta resistencia, diseñado para albergar tecnología de última generación, incluyendo sistemas de monitoreo, cámaras, antenas y software especializado para vigilancia e inteligencia operativa.

Mara Lezama subrayó que este proyecto representa un paso firme hacia un Tulum más seguro. “Estamos invirtiendo en infraestructura que responde a las necesidades reales de las familias, con espacios dignos y equipamiento de primer nivel para proteger a la ciudadanía”, afirmó.

El Ayuntamiento resaltó que mejorar la seguridad es un componente esencial para el desarrollo social y turístico del municipio, que continúa mostrando un crecimiento acelerado en población y actividad económica.

Se prevé que la obra quede concluida antes de que termine la actual administración estatal, permitiendo la puesta en marcha de un centro de inteligencia y respuesta inmediata que operará las 24 horas para reforzar la paz y la tranquilidad en toda la región.