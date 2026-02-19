Quintana Roo.— Un tribunal federal ordenó el reingreso a prisión del exgobernador Mario Villanueva Madrid, quien hasta ahora permanecía en prisión domiciliaria por motivos de salud. La resolución revoca el beneficio concedido previamente, por lo que deberá volver a un centro penitenciario federal para continuar el cumplimiento de su condena.

Villanueva fue sentenciado por delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en uno de los casos más emblemáticos en la historia política de Quintana Roo. Su proceso judicial marcó un precedente en la relación entre poder político y estructuras criminales en el país.

La determinación judicial implica que el exmandatario estatal deberá ser trasladado nuevamente a una institución federal, bajo las condiciones que establezcan las autoridades penitenciarias y conforme a la ejecución de sentencia vigente.

El expediente de Villanueva vuelve así al centro del debate público. Para muchos, su caso simboliza una etapa crítica en la vida institucional del estado, cuando las investigaciones federales expusieron presuntos vínculos entre autoridades locales y redes delictivas.

Más allá de la dimensión personal del exgobernador, la decisión del tribunal reabre una discusión de fondo sobre la aplicación estricta de las penas en casos de alto perfil político y el alcance de los beneficios por razones de salud dentro del sistema penitenciario federal.