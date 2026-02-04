Playa del Carmen.— La administración de la presidenta municipal Estefanía Mercado presentó la cartelera oficial del Carnaval Playa del Carmen 2026, una celebración que, más allá de lo festivo, se coloca como una pieza clave en la estrategia de gobierno para reforzar identidad, cohesión social y proyección turística con sentido comunitario.

El evento, que se realizará del 11 al 17 de febrero, reunirá a más de 146 artistas entre talentos locales y figuras nacionales. Bellakath abrirá la semana fuerte el 14 de febrero, seguida de Santa Fe Klan el día 15, NSQK el 16 y el cierre con el 90’s Pop Tour —OV7, Kalimba, Magneto y Kabah— el 17 de febrero, todos con presentaciones gratuitas en la Plaza 28 de Julio.

En representación de la presidenta municipal, el presidente honorario del DIF Playa del Carmen, Eduardo Asencio, destacó que la fiesta mantiene un sello político claro: inclusión, participación ciudadana y promoción del talento local. De los 146 artistas contemplados, 124 son playenses, un impulso directo a la escena cultural del municipio.

El programa incluye desfiles de carros alegóricos el 13 y 16 de febrero, además de un recorrido especial el 17 de febrero en Puerto Aventuras, reafirmando su integración al proyecto municipal. También se realizarán concursos de reinas y reyes en diversas categorías, así como espacios dedicados al talento urbano con la participación de Nat RM, Primo JMC, Escuela Cruda, Chris Nova, Jason D y Jason RXP.

Las dependencias municipales desplegarán un operativo integral. Habrá módulos del DIF, Protección Civil y Seguridad Ciudadana, además de brigadas de limpieza, reciclaje y alumbrado, con el objetivo de garantizar un carnaval seguro y con saldo blanco.

La secretaria de Turismo, Estefanía Hernández, afirmó que se trata de “una fiesta del pueblo”, impulsada desde el gobierno municipal para fortalecer la identidad cultural y consolidar al Carnaval Playa del Carmen como el más importante en la historia del municipio y del estado.

Las actividades arrancarán el 8 de febrero con los concursos para elegir a las y los soberanos en las categorías infantil, juvenil, soberanos, diversidad LGBTTTIQ+ y la nueva categoría Rey y Reina Let’s Playa. La coronación oficial será el 11 de febrero. Un día después, el 12, se celebrará el tradicional Baile de Damas (Lady Show), cuyos recursos serán destinados a causas sociales.

Ernesto Martínez, director del Instituto de la Cultura y las Artes, destacó que el carnaval no solo impulsa el turismo, sino que fortalece la convivencia comunitaria y consolida a Playa del Carmen como un municipio que apuesta por la cultura como motor de desarrollo. Por su parte, la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Julieta Martín, confirmó un protocolo especial con contenedores de reciclaje, plantas de emergencia y pipas de agua para mantener en óptimas condiciones la Plaza 28 de Julio y el derrotero.

El gobierno municipal invitó a playenses y visitantes a disfrutar del Carnaval Playa del Carmen 2026 y reiteró que estará prohibido ingresar envases o recipientes a los conciertos gratuitos como parte de las medidas de seguridad.