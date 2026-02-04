Cancún.— El gobierno municipal de Cancún marcó un nuevo avance en su estrategia de construcción de paz con la entrega de 70 patrullas inteligentes para la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, una acción encabezada por la presidenta municipal Ana Paty Peralta y la gobernadora Mara Lezama que fortalece el parque vehicular y eleva la capacidad operativa de la corporación.

Desde el Malecón Tajamar, Ana Paty Peralta afirmó que se trata de un día “histórico” para Cancún, al consolidar acciones reales para atender la principal exigencia de la ciudadanía: la seguridad. Con esta entrega, el municipio suma más de 200 unidades incorporadas en los últimos meses, reforzando presencia, vigilancia y capacidad de reacción inmediata.

Tecnología de punta al servicio de la gente

El nuevo parque vehicular está integrado por 40 camionetas para patrullaje y operaciones especiales, 20 unidades pick up 4x4 y 10 cuatrimotos destinadas a zonas estratégicas. Por primera vez, Cancún cuenta con unidades inteligentes equipadas con el sistema Vigilant Evidence Management System (VEMS), que incluye cuatro cámaras con reconocimiento facial, lector de placas y conexión directa a los centros de monitoreo C2 y C5.

Además, cada patrulla incorpora un botón de pánico que puede activar alertas de emergencia en cuestión de segundos, permitiendo una respuesta coordinada entre unidades, centros de monitoreo y cuerpos de emergencia.

Un modelo de seguridad con coordinación y compromiso

Ana Paty Peralta destacó que esta entrega forma parte de una estrategia integral construida de manera conjunta con el Gobierno del Estado y el Gobierno de México, basada en dos pilares: disminuir desigualdades y fortalecer capacidades institucionales.

La presidenta municipal recordó otras acciones implementadas recientemente: ampliación del sistema de videovigilancia, instalación de cámaras corporales para elementos policiales, mejora continua en la Academia de Policía, combate a la corrupción y trabajo comunitario con los Comités de Paz y los Guardianes Escolares de Paz.

“Hoy avanzamos porque hay rumbo, hay estrategia y hay compromiso. Nuestro objetivo es tener la mejor policía en la historia de Cancún: fuerte, cercana y a la altura de su gente”, afirmó.

Compromiso total con la ciudadanía

La presidenta municipal llamó a los elementos de seguridad a honrar el uniforme con respeto irrestricto a la población, recordando que no habrá tolerancia para abusos de autoridad y que toda denuncia ciudadana será atendida.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama señaló que esta inversión representa un compromiso profundo con la prevención del delito y la construcción de la paz, afirmando que “cada peso invertido en seguridad regresa al pueblo”.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Jaime Padilla Barrientos, añadió que estas nuevas unidades permitirán mejorar tiempos de respuesta, fortalecer patrullaje y avanzar hacia una policía más profesional, cercana y confiable.

Durante el evento, las autoridades entregaron de manera simbólica cuatro llaves: dos camionetas pick up, una cuatrimoto y patrullas SUV, marcando el inicio de una nueva etapa en el modelo de seguridad.