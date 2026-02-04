La gobernadora Mara Lezama envió un mensaje contundente al iniciar el semestre febrero–julio del ciclo escolar 2025-2026: la educación media superior será uno de los ejes centrales de su administración, no solo como política social, sino como una estrategia política de largo alcance que define el rumbo del estado.

Con el respaldo a más de 77 mil estudiantes distribuidos en 159 planteles de los 11 municipios, la mandataria dejó claro que el fortalecimiento de este nivel educativo no es un gesto simbólico, sino una apuesta directa por el futuro económico, laboral y social de Quintana Roo.

La gobernadora anunció avances estructurales que refuerzan su narrativa de transformación: la construcción del CBTIS 301 en Cancún y el próximo inicio del CBTIS 309 en Playa del Carmen, dos obras que no solo amplían la capacidad educativa, sino que envían una señal inequívoca de planeación y crecimiento ordenado.

Estas inversiones acompañan un sistema que hoy incluye planteles públicos, subsistemas técnicos, telebachilleratos y oferta privada, consolidando una red educativa estatal más robusta que en administraciones anteriores.

El discurso de Lezama enfatizó una idea clara: la juventud es el territorio político que más importa. No se trata solo de abrir salones o inaugurar edificios; la estrategia estatal busca permanencia escolar, acceso a becas, conexión con el sector productivo y entornos escolares seguros.

Se trata de una política pública que combina movilidad social, prevención del delito y formación técnica para fortalecer la competitividad del estado. En términos políticos, es un mensaje directo: el futuro del estado está aquí, y este gobierno lo está cuidando.

La gobernadora resaltó que el fortalecimiento del nivel medio superior es también un componente de prevención y reducción de desigualdades, alineado con una visión integral de seguridad: jóvenes estudiando, capacitados y vinculados al mercado laboral generan comunidades más estables y entornos con menores índices de violencia.

La apuesta es clara: invertir en educación para construir paz y estabilidad, un mensaje que permea tanto en el discurso institucional como en la estrategia territorial del gobierno estatal.

Sin confrontación y sin estridencias, Mara Lezama refuerza un posicionamiento político importante: liderazgo cercano, inversión social estratégica y visión de largo plazo. En tiempos donde la educación suele ser terreno secundario, la gobernadora la coloca al centro como la base del desarrollo económico, la cohesión social y el futuro profesional de miles de jóvenes quintanarroenses.