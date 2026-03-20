El operativo federal desplegado este jueves en distintos puntos de Sinaloa dejó un saldo de 11 presuntos integrantes de la facción de Los Mayos abatidos, en uno de los golpes más severos reportados recientemente contra esa estructura del Cártel de Sinaloa.

La acción no solo expuso la intensidad del enfrentamiento entre fuerzas federales y una célula criminal fuertemente armada, sino que además colocó nuevamente al apellido Zambada en el centro de la escena. En el sitio fue localizada Mónica Zambada Niebla, identificada por la autoridad como hija de un líder criminal, lo que añadió una dimensión política y simbólica al resultado del operativo.

De acuerdo con la versión oficial, Mónica Zambada no contaba con mandamientos judiciales en su contra ni se acreditó su relación directa con actividades delictivas, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares. Sin embargo, su sola presencia en un punto intervenido por fuerzas federales durante una acción de alto impacto vuelve a encender el foco sobre el entorno más cercano de una de las figuras históricas del narcotráfico en México.

El saldo del operativo también incluyó el aseguramiento de armamento de alto poder y equipo táctico, además de la detención de un presunto integrante de la facción de Los Mayos. Según la narrativa gubernamental, los elementos federales fueron agredidos y respondieron conforme al marco legal, lo que derivó en la muerte de 11 presuntos agresores.

Más allá del parte oficial, lo ocurrido en Sinaloa deja una lectura contundente: la presión sobre Los Mayos está alcanzando niveles más delicados y ya no se limita a operadores armados en campo, sino que roza espacios vinculados al círculo familiar y político del poder criminal. Eso no significa necesariamente una caída estructural del grupo, pero sí evidencia que la disputa y el cerco federal están tocando fibras cada vez más sensibles.

La escena también deja preguntas inevitables. Si el operativo logró irrumpir en un espacio ligado al entorno del Mayo Zambada, el hallazgo de Mónica Zambada no puede verse como un dato menor. Aunque su liberación haya sido presentada como un acto ajustado a derecho, el episodio revela hasta qué punto los operativos contra el crimen organizado se desarrollan en territorios donde los vínculos familiares, el poder criminal y la presión institucional se entrelazan de forma explosiva.

Sinaloa vuelve así a colocarse como el epicentro de una confrontación que no da tregua. Y cada operativo como este confirma que la batalla contra el Cártel de Sinaloa no solo se mide en detenciones o abatimientos, sino en la capacidad real del Estado para sostener el golpe, desmontar estructuras y evitar que los apellidos de siempre sigan marcando el ritmo de la violencia.