Ciudad de México.— La estructura del narcotráfico en México enfrenta un nuevo reacomodo tras la irrupción de Juan Carlos Valencia González, señalado como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país. El relevo se habría consolidado tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, marcando un punto de inflexión en la dinámica del crimen organizado.

Valencia González, conocido como “El 03”, no es un actor nuevo dentro de la estructura criminal. Hijo de Rosalinda González Valencia y hijastro de “El Mencho”, ha sido identificado como un operador clave en las finanzas, logística y brazo armado del CJNG, con influencia en diversas regiones estratégicas del país.

El ascenso del nuevo líder ocurre en un contexto de alta tensión. Tras la caída del capo histórico, analistas anticipaban una disputa interna entre facciones del cártel; sin embargo, reportes de inteligencia sugieren que Valencia González logró consolidar apoyos dentro de la organización, evitando —al menos por ahora— una guerra interna de gran escala.

No obstante, su perfil introduce un elemento relevante: su condición de ciudadano estadounidense, lo que podría complicar las operaciones de inteligencia y persecución por parte de agencias internacionales, debido a restricciones legales y diplomáticas en su actuar.

El CJNG mantiene una amplia red criminal que incluye tráfico de cocaína, metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos, además de actividades paralelas como extorsión, fraude y control territorial mediante estructuras armadas.

Aunque el relevo en el liderazgo podría estabilizar temporalmente la organización, especialistas advierten que el fenómeno de fondo permanece intacto: la capacidad operativa y expansión territorial del CJNG sigue siendo uno de los principales desafíos para el Estado mexicano. La sucesión no representa el fin del problema, sino una nueva etapa en la evolución del narcotráfico en el país.