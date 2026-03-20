Cancún, Quintana Roo.— Con un enfoque cercano y resolutivo, la presidenta municipal Ana Paty Peralta encabezó la trigésima octava jornada del programa “Día del Pueblo: Cancún Nos Une por la Transformación”, donde reafirmó su compromiso de escuchar y atender directamente a las y los cancunenses para construir una ciudad más próspera e incluyente.

Desde la Supermanzana 77, la alcaldesa destacó que este modelo de atención rompe con la burocracia tradicional al concentrar más de 130 trámites y servicios en un solo espacio, facilitando soluciones inmediatas a la ciudadanía mediante la coordinación de dependencias municipales, estatales y federales.

La jornada no solo se centró en la gestión administrativa, sino también en el fortalecimiento del tejido social. En ese contexto, Peralta impulsó iniciativas como “Abus Viernestar”, un programa dirigido a adultos mayores que fomenta la convivencia, el bienestar emocional y la activación social, consolidando una comunidad que promueve una vida digna y activa para este sector.

En materia de apoyo económico, la presidenta municipal resaltó los beneficios en la regularización del impuesto predial, subrayando la aplicación de la figura de prescripción que permite a ciudadanos con adeudos mayores a cinco años pagar únicamente los últimos cinco, facilitando así la certeza jurídica sobre su patrimonio.

Durante el evento, también se realizaron acciones de impacto inmediato en la vida de las personas, como la entrega de actas de nacimiento y apoyos funcionales —andaderas, bastón y carriola— que contribuyen directamente a mejorar la movilidad y calidad de vida de los beneficiarios.

La jornada ofreció una amplia gama de servicios que incluyeron desde asesoría legal y trámites registrales, hasta atención médica, nutricional y psicológica, además de programas sociales, bolsa de trabajo y servicios comunitarios como atención veterinaria y estética.

Este esquema de gobierno en territorio refleja una administración que prioriza el contacto directo con la población, reduciendo brechas de acceso y fortaleciendo la confianza ciudadana. Con acciones concretas y resultados tangibles, el gobierno municipal de Cancún consolida una política pública centrada en la atención, el bienestar y la transformación social.