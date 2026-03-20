Cancún, Quintana Roo.— En una decisión que apunta a transformar el modelo económico del estado, la gobernadora Mara Lezama anunció la creación del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, un proyecto que busca posicionar a Quintana Roo como un nuevo polo de innovación, inversión y desarrollo en México.

La iniciativa contempla la construcción de un espacio especializado en servicios financieros, tecnológicos e innovación, respaldado por un esquema integral de incentivos fiscales a nivel federal, estatal y municipal para atraer capital nacional e internacional.

El proyecto no es menor: se estima que podría captar entre mil 100 y mil 300 millones de dólares en inversión, consolidando a Cancún no solo como destino turístico, sino como un centro estratégico de negocios con proyección global.

Desde el gobierno estatal, la apuesta es clara: diversificar la economía y reducir la dependencia del turismo, impulsando sectores de alto valor agregado como la tecnología y los servicios financieros. La ubicación estratégica del Caribe mexicano, sumada a su conectividad internacional, se perfila como una ventaja competitiva clave para este nuevo desarrollo.

El anuncio, realizado en el marco de la Convención Nacional Bancaria, refuerza la visión de un Quintana Roo en transición hacia un modelo económico más robusto, moderno y sostenible, alineado con las tendencias globales de inversión y desarrollo urbano.

Más allá de la inversión, el Distrito Financiero y Tecnológico representa una oportunidad para generar empleos mejor remunerados, fortalecer la innovación local y atraer talento especializado, consolidando a la región como un nuevo hub económico en el sureste del país.

Con este proyecto, el gobierno estatal envía un mensaje claro: Quintana Roo no solo busca crecer, sino evolucionar.