Cancún, Quintana Roo.— En un movimiento que refuerza la proyección internacional de México y posiciona al Caribe mexicano como punto estratégico de la diplomacia global, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Cancún al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el marco de una reunión bilateral centrada en inversión, comercio y cooperación.

El encuentro, realizado en uno de los destinos más importantes del país, reunió a delegaciones de ambos gobiernos con el objetivo de consolidar la relación entre México y una de las economías más sólidas de Europa. Alemania es actualmente el principal socio comercial de México dentro de la Unión Europea, lo que da peso estratégico a este acercamiento.

Durante la reunión, los mandatarios abordaron temas clave como la atracción de inversiones, el fortalecimiento del intercambio económico y la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, lo que abre nuevas oportunidades para el desarrollo nacional.

Además, se puso sobre la mesa la cooperación en áreas como cultura, educación y tecnología, en una agenda que apunta a una relación integral y de largo plazo entre ambas naciones.

La visita se da en un contexto de impulso económico, donde el gobierno federal busca atraer capital extranjero y consolidar proyectos de inversión que generen crecimiento sostenido. En ese sentido, el diálogo con Alemania se alinea con la estrategia de diversificación económica y fortalecimiento del mercado interno.

Cancún, sede del encuentro, no solo fungió como anfitrión turístico, sino como escenario de decisiones clave para el futuro económico del país, confirmando su relevancia más allá del turismo.

Con este acercamiento, el gobierno de Claudia Sheinbaum envía una señal clara al mundo: México está abierto a la cooperación, al fortalecimiento de alianzas estratégicas y a consolidarse como un actor relevante en la economía global.