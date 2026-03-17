Cancún, Quintana Roo, 16 de marzo de 2026.— La violencia volvió a cobrar una víctima colateral en esta ciudad. Una mujer perdió la vida tras ser alcanzada por una bala cuando ingresaba a su edificio en la Supermanzana 260, en el fraccionamiento Prado Norte.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Nancy, de aproximadamente 33 años de edad, originaria de Tabasco. De acuerdo con los primeros reportes, recibió un impacto de bala en el lado derecho del tórax justo cuando entraba al inmueble donde habitaba, ubicado sobre la calle Maninche.

Vecinos de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó la movilización inmediata de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

En un inicio, las autoridades no descartaron que se tratara de un intento de asalto, debido a antecedentes recientes en la zona. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, cobró fuerza otra línea: un ataque armado derivado de una persecución.

Información recabada en el lugar indica que un hombre era perseguido por dos sujetos que se desplazaban en bicicleta, quienes presuntamente le disparaban mientras huía. En su intento por escapar, el individuo pasó cerca del edificio donde Nancy ingresaba, momento en el que una bala perdida la impactó, provocándole la muerte de manera instantánea.

Tras el ataque, elementos de seguridad localizaron a un hombre en las inmediaciones, quien fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. El sujeto declaró que era perseguido por dos individuos armados, lo que habría detonado la balacera.

La zona fue acordonada por policías, mientras peritos de la Fiscalía realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

El caso vuelve a evidenciar el nivel de riesgo que enfrenta la población en Cancún, donde hechos de violencia armada ya no solo afectan a quienes están involucrados, sino también a ciudadanos ajenos que quedan atrapados en medio del fuego.