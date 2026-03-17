Colima, México.— En un nuevo episodio de la violencia vinculada al narcotráfico, fuerzas de seguridad abatieron a Iván “N”, alias “El Joker”, identificado como uno de los principales jefes de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Colima, durante un enfrentamiento armado registrado en una zona rural.

De acuerdo con reportes oficiales, el operativo se originó a partir de investigaciones relacionadas con un ataque previo contra policías estatales ocurrido el 27 de febrero, en el que un elemento perdió la vida y otro más resultó herido.

La localización del grupo criminal se logró tras un seguimiento a vehículos presuntamente involucrados en aquella agresión. Al ubicar una camioneta en la comunidad de El Alpuyequito, elementos de seguridad intentaron marcar el alto; sin embargo, los ocupantes respondieron con disparos, desatando un enfrentamiento que culminó con la muerte de cuatro presuntos integrantes del CJNG.

Entre los abatidos se encontraba “El Joker”, quien, según autoridades, encabezaba una célula armada con operaciones en Colima y Manzanillo, además de estar vinculado con múltiples homicidios en la entidad, tanto de manera directa como por órdenes ejecutadas bajo su mando.

Las investigaciones también lo relacionan con la agresión contra policías estatales que detonó el operativo, lo que lo colocaba como un objetivo prioritario dentro de la estrategia de seguridad estatal.

Uno de los elementos que más ha generado críticas es que el presunto líder criminal ya había sido detenido en 2025 por portación de armas de fuego, pero obtuvo su libertad bajo condena condicional tras el pago de una cantidad mínima, lo que vuelve a poner en el centro del debate la eficacia del sistema de justicia frente a perfiles de alta peligrosidad.

Este hecho se inscribe en un contexto de alta tensión para el CJNG tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de 2026, evento que detonó una ola de violencia y reacomodos internos dentro de la organización criminal en diversas regiones del país.

La caída de “El Joker” representa un golpe operativo para la estructura del cártel en Colima; sin embargo, especialistas advierten que este tipo de acciones, aunque relevantes, no necesariamente desarticulan las redes criminales, sino que suelen provocar reacomodos y nuevas disputas por el control territorial.