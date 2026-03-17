Washington / La Habana.— La narrativa internacional sobre Cuba se endurece. Ya no se habla solo de crisis económica o de tensiones diplomáticas: cada vez más voces sostienen que el problema de fondo es un sistema cerrado, sin libertades, sin oposición real y con el poder concentrado en una élite que controla tanto la política como la riqueza del país.

La tesis que gana terreno es directa: no hay reforma posible dentro del modelo cubano. Bajo este enfoque, el régimen no solo limita derechos fundamentales, sino que cancela cualquier posibilidad de competencia política, reprime la disidencia y bloquea la participación ciudadana fuera de las estructuras oficiales.

En ese contexto, la falta de libertades no es una consecuencia colateral, sino el mecanismo central de control. En Cuba no existe una oposición política con condiciones reales para competir, ni garantías para el ejercicio del periodismo independiente, ni espacios institucionales donde el poder pueda ser cuestionado sin represalias.

A esto se suma otro elemento que profundiza la crítica internacional: la concentración de la riqueza. Mientras la población enfrenta escasez de alimentos, apagones constantes y un deterioro sostenido en su calidad de vida, sectores vinculados al poder mantienen control sobre recursos estratégicos, empresas estatales y flujos económicos clave, consolidando un modelo donde la desigualdad no solo existe, sino que está estructuralmente protegida.

Desde esta perspectiva, el régimen cubano no es únicamente autoritario, sino también un sistema que reproduce privilegios en la cúpula gobernante mientras la mayoría de la población permanece en condiciones de precariedad.

Por ello, la postura que hoy se posiciona en ciertos círculos políticos de Estados Unidos y América Latina es más contundente que en años anteriores: sostienen que mientras ese modelo permanezca intacto, no habrá transición democrática, ni mejora sustancial en las condiciones de vida del pueblo cubano.

El planteamiento es incómodo, pero claro: negociar con un sistema que no permite alternancia ni transparencia solo prolonga su permanencia.

El endurecimiento de esta visión coincide con un momento crítico en la isla, donde las protestas sociales han comenzado a reflejar un descontento más abierto frente a la falta de oportunidades, la represión y el desgaste del modelo político.

La discusión ya no gira únicamente en torno a sanciones o diálogo, sino a una pregunta más profunda: si un sistema político elimina la oposición, restringe libertades y concentra la riqueza en quienes gobiernan, ¿es viable reformarlo o inevitablemente tendrá que desaparecer?

En ese dilema se está redefiniendo no solo el futuro de Cuba, sino el equilibrio político de toda la región.