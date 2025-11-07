Oaxaca, Oax.– La violencia volvió a golpear a la clase política oaxaqueña. La mañana de este jueves, Guadalupe Urban Caballos, regidora de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, fue asesinada a las afueras de su domicilio en la comunidad de San Antonio Ocotlán.

De acuerdo con los primeros reportes, la funcionaria municipal salía de su vivienda para asistir a un acto público cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones, quitándole la vida en el lugar.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una carpeta de investigación y confirmó que el caso será atendido con perspectiva de género. Agentes estatales y municipales desplegaron un operativo en la zona, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

El Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec condenó el crimen y exigió una investigación seria, rápida y con resultados. En su comunicado, las autoridades locales destacaron que la impunidad no puede continuar y pidieron al gobierno estatal reforzar la seguridad en la región.

Compañeros de cabildo y vecinos recordaron a Guadalupe como una mujer activa, comprometida con su comunidad y defensora de los espacios públicos. Su muerte eleva a 75 el número de mujeres asesinadas en Oaxaca durante este año, según datos de organizaciones civiles.

El crimen de la regidora ha encendido nuevamente las alarmas por la violencia política de género que persiste en la entidad, donde servidoras públicas siguen siendo blanco de ataques, amenazas y homicidios impunes.