Cancún, Quintana Roo.– La madrugada de este viernes se tiñó de sangre en la región 228 de Cancún, luego de que una mujer identificada como Alma, mesera del bar “Pájaro Azul”, fuera asesinada a balazos durante una riña que presuntamente involucró a vendedores de droga conocidos como “tiradores”.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Kabah con Niños Héroes, en el interior del conocido botanero. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de personas se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas durante una supuesta celebración del gerente del lugar, cuando se desató una fuerte discusión entre varios sujetos.

En cuestión de minutos, el altercado escaló hasta convertirse en una balacera. Testigos refirieron que todo inició en la zona de baños, donde dos presuntos “tiradores” comenzaron a enfrentarse verbalmente. El encargado del bar intentó intervenir para calmar los ánimos, pero fue inútil: los agresores sacaron sus armas y comenzaron a disparar sin control.

La escena quedó envuelta en pánico. Clientes y empleados corrieron para resguardarse, mientras más de 22 casquillos percutidos quedaban esparcidos en el piso. En medio del caos, Alma, de aproximadamente 35 años, recibió impactos que le arrebataron la vida de manera instantánea.

Paramédicos del ERUM y de la Cruz Roja llegaron al sitio y confirmaron el fallecimiento de la trabajadora. Elementos de la Policía Municipal, Marina y la Policía Ministerial implementaron un operativo de búsqueda, sin lograr detener a los responsables, quienes —según versiones— escaparon haciéndose pasar por clientes en el momento en que arribaban las patrullas.

Durante el intercambio de disparos, un vehículo estacionado frente al bar resultó con daños en la parte posterior. Su propietaria salió alarmada al escuchar los balazos y, tras constatar el daño, dio aviso a su aseguradora y a las autoridades.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. En el lugar también se presentó la pareja sentimental de la víctima, quien relató que intentó comunicarse con ella minutos antes del ataque, sin obtener respuesta, hasta que compañeras de trabajo le notificaron del trágico desenlace.

La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, mientras se analiza el posible vínculo del ataque con actividades delictivas en la zona norte de Cancún.