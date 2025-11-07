Macabro hallazgo en zona rural de Puerto Morelos

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) confirmó el hallazgo de un predio utilizado como cementerio clandestino en el poblado de Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos, donde hasta el momento se han localizado restos óseos de cuatro personas.

El descubrimiento ocurrió tras una serie de actos de investigación que llevaron a los agentes a un terreno aislado en la zona rural del municipio, el cual fue asegurado de inmediato por autoridades estatales y federales.

Trece puntos de interés forense

En el sitio, los peritos identificaron 13 puntos de interés forense, donde podrían encontrarse más restos humanos. Equipos especializados en criminalística, antropología y medicina forense, junto con la Policía de Investigación, trabajan de manera coordinada para procesar cada área bajo estrictos protocolos de preservación de evidencias.

Fuentes de la fiscalía detallaron que el operativo fue realizado con el apoyo del Grupo Interinstitucional, garantizando el resguardo del perímetro y la integridad de las pruebas.

Restos trasladados al Semefo

Los restos encontrados fueron enviados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán estudios en materia de genética, antropología y odontología forense para lograr su identificación científica. También se busca determinar el tiempo que llevaban enterrados en el lugar y si corresponden a personas reportadas como desaparecidas en la región norte del estado.

Investigación en curso y compromiso institucional

La FGE de Quintana Roo aseguró que continuará las diligencias con estricto apego a los derechos humanos y perspectiva de género, reiterando su compromiso con las víctimas y sus familias.

Asimismo, la institución subrayó que no se escatimarán recursos humanos ni tecnológicos para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Por ahora, la autoridad solo reconoce oficialmente el hallazgo de restos pertenecientes a cuatro personas, aunque las labores periciales continúan en curso.

Contexto de violencia

Leona Vicario, ubicada en el corredor carretero Cancún–Puerto Morelos, ha sido señalada en los últimos años como una zona utilizada por grupos criminales para el enterramiento de víctimas y operaciones de tráfico ilícito debido a su ubicación estratégica y su difícil acceso.

El nuevo hallazgo confirma la magnitud de la crisis de desapariciones que afecta al Caribe mexicano y refuerza la necesidad de continuar con las búsquedas en zonas rurales del estado.