Playa del Carmen, Q. Roo.– En respuesta inmediata a las lluvias registradas durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, el Ayuntamiento de Solidaridad, a través de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, puso en marcha el Operativo Tormenta, con el objetivo de atender en tiempo real las afectaciones por encharcamientos y prevenir incidentes mayores.

Por instrucciones de la presidenta municipal Estefanía Mercado, personal de Protección Civil y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales desplegó brigadas en distintas colonias de la ciudad, realizando labores de limpieza de rejillas, pozos de absorción y alcantarillas, además de monitorear los niveles de agua en zonas consideradas de riesgo.

Durante los trabajos, los equipos brindaron asistencia a un automovilista varado en una vialidad inundada y cerraron de manera preventiva la avenida 30 con calle 50 norte para evitar que más vehículos quedaran atrapados. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos participó en el rescate de dos personas dentro de un automóvil en la colonia Centro; una de ellas recibió atención prehospitalaria sin presentar lesiones graves.

El secretario de Protección Civil, Darwin Covarrubias, explicó que estas acciones forman parte de un plan preventivo permanente impulsado por el gobierno municipal.

“Mantenemos un monitoreo constante y acciones coordinadas para responder de manera inmediata ante cualquier contingencia derivada de las lluvias”, afirmó.

Las precipitaciones fueron originadas por un canal de baja presión ubicado al occidente de la Península de Yucatán y por la afluencia de humedad del Golfo de México y el mar Caribe, condiciones que seguirán generando lluvias aisladas y rachas de viento en las próximas horas.

El gobierno de Solidaridad reiteró su compromiso con la seguridad y bienestar de la población, e informó que los trabajos preventivos continuarán mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, exhortando a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales y evitar circular por calles anegadas.