Cancún.— En un acto que marca un paso importante hacia la consolidación de la participación social en la seguridad y la convivencia comunitaria, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, tomó protesta a mil 200 comités ciudadanos que integran el Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica.

La ceremonia reunió a autoridades federales, estatales y municipales, quienes coincidieron en que la construcción de la paz no depende únicamente de las instituciones, sino también de la participación activa de la ciudadanía en sus colonias y comunidades. Este nuevo órgano colegiado busca fortalecer la prevención de la violencia, promover la mediación comunitaria y consolidar entornos más seguros para la población.

Durante el evento, la mandataria destacó que el objetivo central es atender las causas que generan la violencia y reconstruir el tejido social desde el territorio. Bajo este enfoque, los comités ciudadanos se convierten en un puente entre la sociedad y el gobierno para impulsar políticas públicas orientadas al bienestar colectivo y la justicia cívica.

La estrategia contempla la coordinación de los tres niveles de gobierno y la participación de los once municipios del estado, además de organizaciones sociales, académicas y liderazgos comunitarios. En esta primera etapa se instalaron mil 200 comités, con la meta de ampliar esta red de participación social en todo Quintana Roo.

El Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica también tendrá la tarea de formular recomendaciones de política pública, diseñar programas de prevención, impulsar mecanismos de mediación y generar indicadores que permitan evaluar los resultados de estas acciones. La intención es construir un modelo de seguridad basado en la corresponsabilidad social, donde cada comunidad tenga un papel activo en la promoción de la paz.

Con esta iniciativa, el gobierno estatal busca consolidar una política pública centrada en la participación ciudadana y la prevención, enviando un mensaje claro: la paz y la justicia cívica se construyen desde las colonias, con la voz y la organización de la sociedad.