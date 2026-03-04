Cancún.— Con el objetivo de brindar espacios seguros de aprendizaje y desarrollo para la niñez y juventud, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, inauguraron el Centro de Desarrollo Comunitario DIF-PILARES en la Supermanzana 260, el tercero de este tipo en Cancún.

El nuevo espacio está diseñado para atender a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años de edad, quienes podrán acceder de manera gratuita a servicios de atención psicológica, apoyo pedagógico, comedor y una amplia oferta de talleres educativos, recreativos y culturales.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que la apertura del centro representa mucho más que la construcción de una infraestructura social, ya que se convierte en una oportunidad para que menores de la zona cuenten con un entorno seguro donde aprender, convivir y desarrollar sus talentos.

“Hoy inauguramos mucho más que un edificio; abrimos una puerta para que alrededor de 120 niñas y niños de esta supermanzana y colonias cercanas tengan un espacio seguro para crecer y aprender. Este es el tercer centro DIF-PILARES en el municipio y el primero bajo la operación del DIF Benito Juárez”, expresó.

En la convivencia con las familias beneficiadas, la presidenta municipal agradeció a la empresa inmobiliaria Grupo SADASI por la construcción y donación del predio que permitió consolidar el proyecto social, el cual beneficiará directamente a cientos de familias de la zona.

Por su parte, la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, explicó que el modelo PILARES surgió en la Ciudad de México como una estrategia integral para ofrecer oportunidades de desarrollo a través de cinco ejes fundamentales: salud, educación, deporte, cultura y economía.

La gobernadora Mara Lezama resaltó que con este nuevo centro ya suman cuatro espacios de este tipo en Quintana Roo, los cuales brindan actividades educativas y recreativas gratuitas para niñas, niños y adolescentes, especialmente mientras sus madres y padres de familia se encuentran en su jornada laboral.

A su vez, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, subrayó que este tipo de proyectos contribuyen a fortalecer el bienestar de las familias y a reconstruir el tejido social mediante programas de atención integral.

El director regional de Grupo SADASI, Jesús Castillos Ávalos, señaló que este esfuerzo conjunto entre gobierno y sector privado permite acercar servicios educativos y sociales a las familias que habitan en los nuevos desarrollos habitacionales de la ciudad.

Con capacidad para atender a 120 menores, el centro DIF-PILARES operará de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 17:00 horas, consolidándose como un espacio comunitario orientado al aprendizaje, la convivencia y la formación integral de la niñez y juventud cancunense.