Cancún, Quintana Roo.— Con el objetivo de fortalecer el respeto a la dignidad humana y consolidar una justicia más cercana a la ciudadanía, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, inauguró en Cancún el 4º Encuentro Nacional de Unidades de Derechos Humanos “Nuevas Formas de Impartir Justicia”, un espacio de diálogo que reúne a representantes del Poder Judicial de distintas entidades del país.

Durante la ceremonia inaugural, la mandataria estatal destacó la importancia de colocar a los derechos humanos en el centro de las decisiones públicas y del trabajo de las instituciones, señalando que la construcción de un sistema de justicia más humano y accesible es una prioridad para el desarrollo democrático del país.

Ante magistradas, magistrados, juezas, jueces y especialistas en la materia, Mara Lezama subrayó que el intercambio de experiencias y buenas prácticas permite fortalecer a las instituciones encargadas de garantizar la legalidad y la protección de las personas.

El encuentro, que se desarrolla en Cancún, reúne a autoridades judiciales y expertos en derechos humanos con el propósito de analizar nuevos enfoques para la impartición de justicia, así como compartir estrategias que permitan mejorar el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales.

Durante las mesas de trabajo se abordan temas relacionados con la aplicación del enfoque de derechos humanos en la función jurisdiccional, el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias y la consolidación de políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad y la dignidad de las personas.

En el marco del encuentro también se destacaron avances impulsados en Quintana Roo para fortalecer el acceso a la justicia, entre ellos la creación de juzgados especializados y la implementación de herramientas institucionales orientadas a la protección de las víctimas.

La realización de este encuentro nacional posiciona a Quintana Roo como un punto de encuentro para el análisis y la construcción de estrategias que permitan avanzar hacia un sistema judicial más eficiente, incluyente y comprometido con la defensa de los derechos humanos.