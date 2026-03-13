Playa del Carmen, Quintana Roo, 12 de marzo de 2026.— Ante las lluvias registradas la tarde de este jueves en distintos puntos de la ciudad, el gobierno municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado activó el Operativo Tormenta, con el objetivo de salvaguardar a la población y atender de manera oportuna cualquier contingencia derivada de las condiciones climáticas.

A través de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, dirigida por Darwin Covarrubias, se desplegó personal operativo que realiza recorridos de vigilancia y acciones preventivas en diversas zonas del municipio, con el fin de identificar posibles riesgos y brindar atención inmediata a la ciudadanía.

De acuerdo con autoridades municipales, las precipitaciones se generan por la interacción de una vaguada prefrontal, aire frío proveniente del norte y la humedad del mar Caribe, condiciones que favorecen la formación de nubes de desarrollo vertical que provocan lluvias, chubascos y actividad eléctrica en la región.

En coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, brigadas operativas mantienen monitoreo permanente en puntos susceptibles a encharcamientos, además de revisar el funcionamiento de rejillas pluviales, sistemas de desagüe y atender reportes ciudadanos para evitar afectaciones mayores.

El gobierno municipal reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para garantizar la seguridad de las familias playenses y mantener la operatividad de la ciudad ante fenómenos meteorológicos.

Asimismo, la Secretaría de Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones al conducir durante la lluvia, reducir la velocidad, encender las luces del vehículo y evitar circular por calles con acumulación de agua, además de mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Playa del Carmen.