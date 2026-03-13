Cancún, Quintana Roo, 12 de marzo de 2026.— Con un mensaje centrado en atender a las colonias que por años permanecieron en el rezago, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, destacó la aprobación del Programa de Inversión Anual (PIA) 2026, mediante el cual se destinarán más de 321 millones de pesos a obras de justicia social, movilidad y mejoramiento urbano en Cancún.

Durante la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, la alcaldesa subrayó que su administración mantendrá como prioridad a los sectores más vulnerables y a las zonas que históricamente no habían recibido atención integral. Sostuvo que este programa representa una respuesta concreta para cerrar brechas de desigualdad y llevar infraestructura digna a las familias que más lo necesitan.

El PIA 2026 contempla más de 190 millones de pesos en proyectos nuevos, además de más de 130 millones de pesos correspondientes a obras bianuales refrendadas, lo que en conjunto permitirá consolidar acciones de alto impacto social en distintos puntos del municipio.

Entre las intervenciones más relevantes se encuentra la rehabilitación integral de colonias recién municipalizadas, como El Diamante y San Alfredo, donde se prevé ejecutar obras completas que incluyen pavimentación, guarniciones, alumbrado público, señalética y sistemas de captación de agua pluvial. Con ello, el gobierno municipal busca transformar de fondo la calidad de vida de miles de habitantes que durante años enfrentaron carencias en servicios básicos e infraestructura urbana.

En materia de movilidad, el programa también contempla la siguiente etapa de rehabilitación de la avenida Kabah, en su tramo entre Niños Héroes y Tules, así como trabajos en la avenida Nazareth, entre Colosio y Huayacán. A ello se suman acciones complementarias de conectividad vinculadas al Puente Nichupté y la restauración del Monumento a la Historia de México, como parte de una estrategia para fortalecer tanto la circulación vial como la imagen urbana de la ciudad.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó por unanimidad una prórroga para la presentación de los trámites de refrendo declarativo anual de licencias de funcionamiento del ejercicio fiscal 2026, ampliando el periodo del 16 de marzo al 15 de abril. La medida busca respaldar a los comercios y sectores productivos, además de facilitar la regularización de negocios en el municipio.

Asimismo, las y los regidores avalaron turnar a comisiones diversas disposiciones al Bando de Gobierno y Policía del Municipio, con el objetivo de fortalecer el marco normativo para regular y atender inmuebles en estado de abandono, una problemática que impacta directamente en la seguridad, la imagen urbana y la calidad de vida de la población.

Con esta aprobación, el gobierno municipal perfila una agenda de inversión enfocada en reducir rezagos, mejorar la movilidad y consolidar un Cancún con mayor orden urbano, infraestructura y bienestar social.