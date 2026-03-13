Mexicali, Baja California, 12 de marzo de 2026.— En un operativo conjunto realizado por fuerzas de seguridad estatales y autoridades ministeriales, fue detenido Ángel Javier “N”, alias “El Doble R” o “RR”, identificado por autoridades como presunto operador estratégico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el norte del país y señalado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

La captura se llevó a cabo la tarde del miércoles 11 de marzo en la colonia Flores Magón, al oriente de la ciudad de Mexicali, donde elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía de Baja California, desplegaron un operativo que culminó con la detención del presunto líder criminal.

De acuerdo con información de inteligencia, Ángel Javier “N” estaría vinculado con los disturbios y actos violentos registrados en diversas zonas del país tras la muerte de “El Mencho”, líder histórico del CJNG. Entre las acciones que se le atribuyen se encuentran incendios de vehículos y ataques contra establecimientos comerciales ocurridos a finales de febrero.

Las autoridades indicaron que el detenido presuntamente coordinó estas acciones como parte de una reacción del grupo criminal tras el vacío de liderazgo dentro de la organización delictiva.

La Fiscalía de Baja California informó que, además del cargo inicial por homicidio, se integran otras líneas de investigación relacionadas con ataques con explosivos en la colonia Cuauhtémoc y agresiones contra diversos negocios, hechos que generaron alarma en la región.

Con esta detención, las autoridades consideran desarticulada una célula delictiva que ya había sufrido la caída de dos de sus principales operadores semanas antes, lo que representa un golpe significativo a la estructura operativa del CJNG en el norte del país.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continúan con las investigaciones para determinar su participación en otros hechos delictivos y la posible implicación de más integrantes de la organización criminal.