Chetumal, Quintana Roo.– Con el objetivo de fortalecer la confianza, la transparencia y la profesionalización en el sector inmobiliario, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que más de 4 mil 600 asesoras y asesores inmobiliarios ya se encuentran certificados en Quintana Roo, consolidando un mercado más seguro y con reglas claras para todos.

Durante la entrega de matrículas a nuevos profesionales del ramo, la mandataria subrayó que este avance representa un cambio profundo en la forma en que se realiza la compraventa de bienes raíces en el estado. “Antes, cualquiera podía vender, y eso abría la puerta a abusos y fraudes. Hoy, la certificación garantiza que cada operación se haga con legalidad, profesionalismo y responsabilidad”, afirmó.

Mara Lezama destacó que este esfuerzo no solo beneficia al sector económico, sino también a las familias quintanarroenses que buscan certeza patrimonial. “Cada asesor certificado contribuye a que más mujeres y hombres puedan acceder a una vivienda segura, heredar con confianza o emprender con tranquilidad. La prosperidad se construye con orden y con justicia”, enfatizó.

El secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, José Alberto Alonso Ovando, informó que entre julio de 2022 y septiembre de 2025 se han capacitado más de 4 mil 600 personas, de las cuales 2 mil 412 son mujeres y 2 mil 230 hombres. En el municipio de Othón P. Blanco, detalló, ya son 64 los asesores acreditados.

Esta iniciativa forma parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, con el que el gobierno estatal busca impulsar un crecimiento ordenado, responsable y sustentable, garantizando la confianza en las inversiones y protegiendo los derechos de las y los ciudadanos.

Con estas acciones, Mara Lezama reafirma que su administración no solo impulsa el desarrollo económico, sino que también promueve un modelo de prosperidad compartida donde la legalidad y la ética son pilares del progreso en Quintana Roo.