Cancún, Quintana Roo.– En el marco de la estrategia “Todos por la Paz” y del programa “Recuperando Cancún”, la presidenta municipal Ana Paty Peralta supervisó los avances de rehabilitación del Parque El Limonero, ubicado en la Supermanzana 248, uno de los espacios emblemáticos para la convivencia comunitaria en la zona norte de la ciudad.

Durante el recorrido, la alcaldesa destacó que la verdadera transformación de Cancún se construye desde las colonias y con la participación activa de la ciudadanía. “Estamos logrando resultados porque trabajamos juntos: gobierno, iniciativa privada y sociedad. La paz se construye desde el origen, desde la comunidad”, subrayó.

El enlace de la Mesa Ciudadana de Seguridad, Mario Alberto Olivo Belío, informó que se afinan los últimos detalles para la reinauguración del parque, con el propósito de que las familias vuelvan a disfrutar y apropiarse de este espacio público de 14 mil metros cuadrados.

Las labores de recuperación incluyen limpieza integral, rehabilitación de canchas deportivas, pintura de murales, mejora de andadores y la creación de un reglamento interno para promover el uso responsable del lugar. Además, se impartió la charla “Protegiendo a tus hijos en la era digital”, dirigida a padres de familia, con el fin de fortalecer la prevención y el cuidado infantil frente a los riesgos en línea.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Benito Juárez reafirma su compromiso con la reconstrucción del tejido social, la recuperación de espacios públicos y la generación de entornos seguros y dignos para las familias cancunenses, especialmente en las zonas más vulnerables.