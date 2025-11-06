Ciudad de México.– El debate por el Presupuesto de Egresos 2026 se tornó caótico en la Cámara de Diputados luego de que el legislador de Morena Arturo Ávila llamara “oposición carroñera” a los diputados que exigían más recursos para seguridad pública en los estados. Su declaración encendió una fuerte confrontación en el pleno.

La sesión, que discutía las partidas destinadas a seguridad, se salió de control cuando el morenista acusó a la oposición de lucrar políticamente con la violencia y los índices delictivos. “Se aprovechan del dolor de la gente, son una oposición terriblemente carroñera”, lanzó desde la tribuna.

La respuesta no tardó. Desde las bancadas del PRI y el PAN se escucharon gritos y reproches, y el coordinador priista Rubén Moreira respondió con un contundente “¡Cállate, porro!”, provocando abucheos, pancartas y un intercambio de acusaciones que obligó a suspender momentáneamente la sesión.

El incidente refleja el clima de polarización política que domina el Congreso en un momento en que la inseguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Mientras Morena defiende su política de centralización de recursos y coordinación con la Guardia Nacional, la oposición exige fortalecer a los municipios y estados con mayor presupuesto.

Analistas coinciden en que este nuevo enfrentamiento expone la incapacidad del Poder Legislativo para construir acuerdos sobre temas de seguridad nacional. En lugar de un debate técnico y responsable, la discusión terminó marcada por insultos, gritos y descalificaciones.

El episodio se suma a una serie de choques verbales recientes que han convertido el pleno de San Lázaro en un escenario de confrontación política permanente, donde el discurso partidista ha desplazado el diálogo y la búsqueda de soluciones reales a la crisis de violencia que vive el país.