Chetumal, Quintana Roo.– La Fiscalía General del Estado (FGE) activó fichas de búsqueda para Javier Mayo Aguilar, de 22 años, y Jair de Jesús Mayo Aguilar, de 25, quienes desaparecieron los días 21 y 22 de octubre en la comunidad de Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco.

Familiares de los jóvenes reportaron su desaparición tras perder todo contacto con ellos hace más de dos semanas. Sin embargo, la emisión oficial de las fichas se dio hasta días después, lo que ha generado inconformidad entre los habitantes de la zona, quienes reprochan la tardanza y la falta de respuesta inmediata de las autoridades.

De acuerdo con la información difundida, ambos jóvenes son de complexión delgada, tez morena clara y cabello corto. La Fiscalía exhortó a la población a aportar cualquier dato que ayude a localizarlos, advirtiendo que cada hora cuenta en la búsqueda de personas desaparecidas.

Vecinos de la comunidad señalaron que esta no es la primera vez que ocurren desapariciones en la zona rural del sur de Quintana Roo, donde la desconfianza hacia las instituciones ha crecido por la lentitud de las investigaciones.

La FGE informó que se llevan a cabo operativos de búsqueda en campo y trabajos de inteligencia para dar con el paradero de los hermanos. Mientras tanto, la comunidad exige resultados y justicia, advirtiendo que la indiferencia oficial solo prolonga el dolor de las familias.