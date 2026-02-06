Chetumal, Quintana Roo.– La Comisión Permanente de la XVIII Legislatura del Estado dio un paso firme en el fortalecimiento institucional y la protección de derechos al turnar a comisiones diversas iniciativas en materia de anticorrupción, vivienda, patrimonio cultural y protección a la infancia, consolidando una jornada legislativa productiva y con enfoque social.

En la séptima sesión, presidida por la diputada Jennifer Rubio Tello, se dio lectura a la iniciativa presentada por la diputada Gabriela Mora Castillo y el diputado Ricardo Velazco Rodríguez, que plantea reformar la fracción I del artículo 161 de la Constitución local. La propuesta busca que la persona legisladora que encabece la Comisión Anticorrupción y la persona titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado formen parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, fortaleciendo la vigilancia, la transparencia y el combate a la corrupción.

En la misma sesión, se presentó la iniciativa del diputado Filiberto Martínez Méndez, destinada a reformar el párrafo décimo del artículo 13 de la Constitución estatal para armonizar el concepto de vivienda adecuada conforme a los parámetros de la Constitución federal. Con ello, se busca garantizar condiciones dignas y un marco jurídico actualizado para las familias quintanarroenses.

También se dio lectura a la propuesta entregada por la presidenta municipal Estefanía Mercado Asencio, en representación del Ayuntamiento de Playa del Carmen, para declarar Patrimonio Cultural Intangible del Estado a la Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen, celebración arraigada que cada año fortalece la identidad, tradición y sentido comunitario en la región.

Finalmente, el diputado Rubén Antonio Carrillo Buenfil presentó una iniciativa para adicionar el artículo 130 quinquies al artículo 78 Bis del Código Penal del Estado, con el objetivo de decretar la imprescriptibilidad del delito de ciberacoso sexual, medida que busca proteger de manera permanente a niñas, niños y adolescentes frente a agresiones cometidas en entornos digitales.

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis detallado, con lo que la Legislatura reafirma su compromiso con una agenda pública centrada en la justicia social, la transparencia, la seguridad y la preservación del patrimonio cultural de Quintana Roo.