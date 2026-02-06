Cancún, Q. R.– Cancún dio un paso decisivo hacia la construcción de una ciudad más segura y participativa. La Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, encabezó la instalación de los primeros tres Comités de Paz en Benito Juárez, convirtiendo al municipio en el primero de Quintana Roo en conformar este nuevo modelo de organización ciudadana. El objetivo es claro: crear más de 600 comités en toda la ciudad.

El arranque del programa se llevó a cabo en la Supermanzana 259, en Villas Otoch Paraíso. Ahí, Ana Paty Peralta subrayó que la seguridad no se construye de un día para otro, sino con trabajo constante, corresponsabilidad y unión entre ciudadanía y autoridad. Explicó que estos comités ponen “rostro y cercanía” a la estrategia de seguridad, permitiendo que cada vecina y vecino conozca a quienes les apoyarán en la atención de problemas de su entorno, impulsando soluciones conjuntas.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Jaime Padilla Barrientos, presentó al equipo policial responsable de la zona y expuso —con datos transparentes— los resultados de noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026. Señaló operativos, detenciones, aseguramientos, recuperación de vehículos y acciones de prevención, proximidad social y atención a víctimas, además de identificar áreas de oportunidad.

Durante su mensaje, Padilla dejó claro que estos comités no son una figura decorativa: son espacios reales de participación, diálogo y responsabilidad compartida, diseñados por territorio y número de habitantes para garantizar eficacia y cercanía.

En representación de la comunidad, Nereyda Tadeo Jiménez, presidenta del comité vecinal de la Supermanzana 259, agradeció a las autoridades por el trabajo conjunto que ha permitido mejorar limpieza, imagen y condiciones generales de la zona, dejando atrás estigmas del pasado. Llamó a más residentes a unirse a los Comités de Paz para continuar con la transformación del lugar donde viven.

La formalización del Comité de Paz concluyó con la firma comunitaria del documento oficial, acto al que también se sumó la secretaria municipal de Obras Públicas y Servicios, Samantha Hernández Cardeña, quien fungirá como enlace institucional para dar seguimiento puntual a los acuerdos.

Con esta instalación histórica, Cancún marca un precedente estatal y se coloca a la vanguardia en participación ciudadana, prevención y construcción de paz, reforzando el compromiso de transformar el municipio desde el tejido social.