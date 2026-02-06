Querétaro.– En una ceremonia marcada por la unidad y la visión de un país más justo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, refrendaron su compromiso absoluto con la justicia social durante la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada en el emblemático Teatro de la República.

El encuentro fue histórico: mujeres al frente de los poderes Ejecutivo y Legislativo encabezaron el acto donde se destacó la importancia de mantener viva la esencia social de la Constitución, defendiendo los derechos del pueblo y la soberanía nacional.

Claudia Sheinbaum subrayó que su gobierno trabaja para recuperar el sentido original del texto constitucional, poniendo en el centro el bienestar y la igualdad. Afirmó que México se mantiene firme, con rumbo claro y sin someterse a intereses ajenos al pueblo.

Por su parte, Mara Lezama reiteró que Quintana Roo seguirá alineado con este proyecto de nación, impulsando políticas que garanticen bienestar, justicia y desarrollo para todas y todos. Destacó que el humanismo mexicano continúa siendo la guía de su administración.

El acto reunió a gobernadores, legisladores e integrantes del gabinete federal, mostrando cohesión institucional en un momento clave para el país y reafirmando que la justicia social sigue siendo el corazón del proyecto nacional.