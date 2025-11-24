Playa del Carmen, Quintana Roo.— En una muestra de cercanía con la ciudadanía y de gestión directa en territorio, la presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, encabezó este sábado la mega jornada social “Chambamanía” en la colonia La Guadalupana, donde se desplegó todo el gabinete municipal con una amplia oferta de trámites, servicios y apoyos gratuitos para las familias playenses.

La jornada, que reunió a cientos de habitantes, se consolidó como una de las estrategias sociales más exitosas del actual gobierno municipal, al acercar servicios que tradicionalmente implicaban traslados, costos o largas filas, directamente a las colonias populares.

“En Playa del Carmen gobernamos cerca de la gente y con resultados; ‘Chambamanía’ es la muestra de que estamos donde la ciudadanía nos necesita”, expresó la alcaldesa durante el recorrido que realizó junto al presidente honorario del DIF Municipal, Eduardo Asencio, por los módulos de atención.

Gobernar desde el territorio, no desde el escritorio

A lo largo de la jornada, Estefanía Mercado reiteró que su administración tiene el compromiso de romper con la distancia entre el gobierno y la gente. “Este gobierno trabaja todos los días para resolver, para apoyar y para dar servicios dignos a las familias playenses; por eso traemos todas las dependencias al territorio, para que nadie se quede sin atención”, aseguró.

En el lugar se ofrecieron servicios de afiliación a programas sociales, orientación en materia de vivienda y regularización de la tierra, atención jurídica y psicológica, vacunación para mascotas, entrega de plantas, asesorías de salud y orientación nutricional, entre muchos otros.

Además, la presidenta municipal encabezó la entrega de apoyos alimentarios dentro del programa “Playa Llena, Corazón Contento”, coordinado por la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, y distribuyó colchones donados por el Tren Maya a familias en situación vulnerable, sin protocolo ni filtros burocráticos.

El “Día del Pueblo”: escuchar, atender y resolver

Como parte del evento, Estefanía Mercado instaló también el espacio denominado “El Día del Pueblo”, donde escuchó personalmente las solicitudes e inquietudes de decenas de ciudadanos. “Aquí estamos para escuchar y para actuar; cada petición de la gente es una responsabilidad que asumimos con seriedad”, afirmó.

El formato de atención directa permitió a los habitantes plantear necesidades sobre seguridad, servicios públicos, empleo y mejora urbana, con la presencia de titulares de todas las áreas municipales para canalizar las demandas en el momento.

Una estrategia de proximidad y justicia social

En la “Chambamanía” participaron más de una docena de dependencias municipales, entre ellas el DIF —con programas de asistencia social, educación, salud mental, atención médica, atención a la mujer y prevención del embarazo adolescente—, además de Justicia Social, Ordenamiento Territorial, Tesorería, Medio Ambiente, IMJUVE, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Inmujeres y Salud Municipal.

La presidenta municipal subrayó que su gobierno mantendrá este tipo de jornadas en las colonias más necesitadas, como parte de una política de justicia social, transparencia y participación ciudadana.

“Vamos a seguir llevando gobierno, servicios y soluciones a cada rincón de Solidaridad. Transformar Playa del Carmen empieza escuchando, atendiendo y trabajando hombro a hombro con la gente”, enfatizó Mercado antes de concluir su recorrido.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su visión de un gobierno que gobierna en la calle, de la mano del pueblo, y que busca consolidar una gestión pública más humana, cercana y con resultados tangibles para las familias solidarenses.