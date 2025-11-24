Bacalar, Quintana Roo, 23 de noviembre de 2025.— La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, formalizó la entrega de un nuevo domo al Centro de Atención Múltiple “Frida Kahlo” del municipio de Bacalar, en un acto que refuerza su discurso de inclusión educativa y justicia social. El proyecto, con una inversión de 1 855 586 pesos, beneficiará directamente a 29 alumnas y alumnos que reciben educación especial en el centro.

Durante la ceremonia, Lezama estuvo acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y destacó que la instalación del domo representa mucho más que una obra de infraestructura: “Este domo representa justicia social a estudiantes que todos los días vienen aquí, en donde les enseñan que la educación especial no se trata de diferencias, sino de amor, de empatía y oportunidades para todas y todos”.

Una obra que trasciende los ladrillos

La gobernadora enfatizó que el proyecto se alinea con el “Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo” y forma parte de una estrategia que prioriza a las personas más vulnerables, asegurando que la educación con inclusión se convierta en un derecho tangible.

“En este gobierno humanista con corazón feminista le decimos sí a la inclusión, sí a la educación especial, sí a cada alumna y a cada alumno para que todas y todos aprendan con igualdad, con alegría, porque la familia claro que nos importa”, agregó.

Un mensaje político sobre inclusión y oportunidades

Políticamente, la entrega del domo envía un mensaje claro: la administración estatal busca reforzar su perfil como promotora de políticas sociales y de equidad, donde los proyectos educativos juegan un papel central. Con esta acción, Quintana Roo consolida su apuesta por cerrar brechas de desigualdad y dar visibilidad al segmento de la población con mayores desafíos.

La presencia de la mandataria y la inversión anunciada proyectan una narrativa de gobierno cercano y comprometido con los sectores tradicionalmente olvidados. A la vez, abre una ventana para que la oposición y los ciudadanos evalúen el ritmo real de la transformación prometida.

Expectativas y vigilancia ciudadana

Aunque la instalación del domo representa un paso positivo, el desafío será que acciones como ésta no se queden en el símbolo, sino que se traduzcan en mejoras continuas para la educación especial, la capacitación docente y el equipamiento integral. Los ciudadanos y colectivos de derechos de personas con discapacidad estarán atentos a la continuidad de este tipo de acciones.

El camino queda marcado: infraestructura + inclusión + comunidad, pero también vigilancia, exigencia y evaluación social constante.

Con esta entrega, la gobernadora Mara Lezama reafirma que su administración apuesta por la justicia social, la educación y la igualdad de oportunidades como ejes de su mandato. Ahora, la ciudadanía espera que esas promesas se reflejen en avances sostenibles que trasciendan ceremonias y anuncios.