Cancún, Quintana Roo. A pesar del comunicado oficial difundido por la empresa promotora de Aurora Tower, en el que asegura que el proyecto inmobiliario se encuentra en regla, lo cierto es que el terreno donde se levantan los departamentos de lujo continúa envuelto en múltiples litigios judiciales y denuncias penales vigentes.

De acuerdo con información confirmada, el predio presenta al menos tres procesos legales activos que ponen en entredicho la certeza jurídica del desarrollo. Lejos de ser un caso cerrado, el proyecto inmobiliario arrastra una serie de conflictos derivados del levantamiento irregular de un aseguramiento judicial que, según fuentes cercanas al caso, fue aprovechado por Alberto Millar para vender el terreno sin resolver los problemas de fondo.

Entre los litigios que se mantienen vigentes destacan:

Juicio Civil 1053/2024, instaurado ante el Juzgado Tercero Civil, en contra de la empresa Desarrollo Laguna Aurora S.A. de C.V., con última actuación registrada el 11 de noviembre de 2025.

Denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción bajo el número de carpeta FGE/QR/FECC/PLC/0418/12/2021, con audiencia programada para diciembre de 2025.

Carpeta de Investigación FGE/QR/CAN/UAT/11/15011/2019, aún sin resolución de fondo, en la cual se indagan presuntas irregularidades en la adquisición y transmisión del predio.

A estos procesos se suma una nueva denuncia por fraude procesal, presentada tras confirmarse que el inmueble fue vendido estando aún en litigio, lo que podría derivar en consecuencias penales para los involucrados y en un grave perjuicio para los compradores.

Fuentes cercanas al caso explican que el conflicto tiene su origen en la maniobra legal mediante la cual se levantó un aseguramiento por medio de un amparo, lo que permitió que el terreno volviera a operar en el mercado inmobiliario. Sin embargo, esta acción no resolvió el fondo del problema ni las disputas previas, dejando abierta una serie de responsabilidades legales que siguen su curso.

El desarrollo Aurora Tower fue presentado como un proyecto de alta gama en la zona de la laguna, con amenidades exclusivas y ubicación privilegiada. No obstante, detrás del discurso comercial, la realidad jurídica del terreno es incierta y sujeta a resolución judicial.

Este caso vuelve a encender las alertas sobre la venta de propiedades en litigio en Quintana Roo, donde la especulación y las omisiones legales ponen en riesgo el patrimonio de los compradores.

Llamado a la ciudadanía

Ante esta situación, se exhorta a la población a verificar cuidadosamente la situación legal de los inmuebles antes de adquirirlos, consultar los registros públicos y evitar transacciones en predios con antecedentes judiciales.

En el caso de Aurora Tower, los documentos judiciales y las denuncias abiertas muestran una incertidumbre jurídica real y vigente, que podría afectar gravemente a quienes ya invirtieron o planean hacerlo.

La recomendación es clara: no arriesgar el patrimonio ante un terreno que sigue siendo una papa caliente legalmente, producto de operaciones que, lejos de haberse aclarado, continúan acumulando litigios y sospechas de fraude procesal.