Cancún, Quintana Roo.— La mañana de este martes se registró un hallazgo que estremeció a la zona continental de Isla Mujeres. Habitantes que transitaban por el camino Real Valencia encontraron un cuerpo dentro de bolsas de plástico y alertaron de inmediato a las autoridades.

Al llegar, elementos policiales confirmaron que se trataba de un cadáver embolsado con visibles signos de violencia, por lo que procedieron a acordonar el área para las diligencias correspondientes. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y recabaron los primeros indicios.

Aunque la identidad no ha sido confirmada oficialmente, una fuente cercana a la investigación reveló que las características físicas coinciden con las de Gael Antonio, el menor reportado como desaparecido desde el pasado 29 de noviembre. Hasta el momento, la familia del joven no ha sido notificada de manera formal, conforme a los protocolos establecidos para casos de posible identificación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde especialistas realizarán los estudios necesarios para determinar con certeza la identidad y la causa de muerte.

Las autoridades mantienen hermetismo mientras avanzan las investigaciones. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía emita información oficial sobre este lamentable caso que ha generado profunda preocupación entre los habitantes de Cancún y la zona continental de Isla Mujeres.