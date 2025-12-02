La figura de Emma Coronel Aispuro volvió al centro de los reflectores luego del estreno del documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks, donde por primera vez ofrece un relato detallado de su vida junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y, en un giro inesperado, expresa una disculpa pública dirigida a quienes han sido afectados por la violencia del narcotráfico en México.

En la producción, Coronel hace un recorrido por su vida desde los 17 años, cuando conoció al líder del Cártel de Sinaloa. Describe un matrimonio marcado por el aislamiento y por una clara división entre la vida familiar y las actividades criminales del capo. Asegura que nunca presenció delitos y que su papel, durante años, fue mantenerse al margen de la estructura operativa de Guzmán Loera.

Sin embargo, admite que su perspectiva cambió con la llegada de sus hijas y tras la detención de su esposo. La presión mediática, las acusaciones en su contra y finalmente su condena en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico la obligaron —según relata— a reexaminar su pasado y el impacto de la violencia asociada al crimen organizado.

En un momento central del documental, Coronel lanza un mensaje que ha generado debate:

“Simpatizo con todas las personas que han perdido a un ser querido, que han sufrido”.

Estas declaraciones, lectoras como un acto de contrición pública, buscan distanciarla de la brutalidad que caracterizó el ascenso de Guzmán Loera y del daño causado por el cártel al que estuvo vinculada por la vía matrimonial.

El documental también expone su vida posterior a la cárcel: la búsqueda de normalidad, la reconstrucción de su identidad pública y la intención de mostrar una versión más humana de una mujer que ha sido estigmatizada como figura secundaria dentro del mundo del narcotráfico.

Con este testimonio, Emma Coronel se coloca nuevamente en el epicentro del espectáculo y la controversia, oscilando entre la narrativa de víctima del entorno y la de cómplice indirecta de una de las organizaciones criminales más violentas del mundo. El público y los críticos ya debaten si esta revelación es un ejercicio genuino de introspección o una estrategia mediática para reescribir su historia.