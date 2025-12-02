En una muestra clara de alineamiento político y fortalecimiento interno dentro de Morena, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó públicamente a la gobernadora Mara Lezama Espinosa por los avances logrados en Quintana Roo, destacando su labor en materia de bienestar social, seguridad y desarrollo para las familias del estado.

El reconocimiento ocurrió durante su visita a la entidad, donde Sheinbaum subrayó que la administración de Lezama ha logrado consolidar estabilidad y resultados palpables en corto tiempo, convirtiendo al estado en un referente nacional en políticas públicas orientadas a la justicia social.

Para la gobernadora, el espaldarazo de la mandataria federal no solo refuerza su agenda de trabajo, sino que también confirma la sintonía entre ambos gobiernos en la construcción de un modelo enfocado en el bienestar de la ciudadanía, con obras estratégicas, fortalecimiento institucional y programas sociales de alcance estatal.

El gesto de Sheinbaum fue interpretado por analistas políticos como un movimiento clave en el reacomodo nacional de fuerzas dentro de Morena, donde Quintana Roo se perfila como una pieza importante en la articulación territorial del proyecto transformador.

En el ámbito local, el mensaje confirma que el gobierno federal y el estatal mantendrán una coordinación estrecha para impulsar infraestructura, desarrollo urbano, inversión social y seguridad. Para la oposición, el reconocimiento también revela un bloque político sólido que podría incidir en los futuros procesos electorales de la entidad.

Con esta declaración, Sheinbaum y Lezama envían una señal contundente: la agenda de transformación en Quintana Roo avanza bajo un esquema de apoyo federal directo y de respaldo mutuo entre ambas figuras, consolidando un frente político cohesionado rumbo a los próximos desafíos nacionales y estatales.